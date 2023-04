Inter, Gosens in risalita: a gennaio poteva lasciare. Ecco lo scenario in vista dell’estate

In un'Inter che stenta, una delle note liete è senza dubbio Robin Gosens che, dopo tante ombre, sta pian piano ritrovando la forma migliore

In un'Inter che stenta, una delle note liete di questo periodo scuro è senza dubbio Robin Gosens che, dopo tante ombre, sta pian piano ritrovando la forma migliore e, anche a Salerno, ha fatto vedere di cosa può essere capace. E pensare che a gennaio l'esterno tedesco era stato sul punto di lasciare Milano. Scrive la Gazzetta dello Sport:

"A gennaio Gosens ha accarezzato l'idea di cambiare casacca soprattutto sulla scia della mancata convocazione al Mondiale, poi ha scelto di restare a lottare. In uscita l'Inter ha altre priorità, ma se anche in questo caso arrivasse qualcuno pronto a credere in Robin con un investimento...".