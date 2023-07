Gosens, il Wolfsburg insiste. Per l’Inter non è intoccabile, ma le parole del tedesco…

Per la terza sessione di mercato Robin Gosens va considerato in bilico. Per il tedesco si sono fatti avanti diversi club: prima l’Union Berlino, poi più concretamente il Wolfsburg. L’affondo non è ancora andato a buon fine, ma non è terminato spiega la Gazzetta dello Sport. E per l’Inter l’esterno non è un intoccabile. "Non lo è neppure per Simone Inzaghi, non è un mistero che i dirigenti nerazzurri abbiano tentato l’approccio nelle scorse settimane con il Monza per Carlos Augusto. Ma Gosens non si arrende. E anzi, a Inter tv fa capire di volersi giocare le carte in nerazzurro: «Per me è importante avere fame e tanta passione - ha detto -. Dopo le vacanze sento sempre tanta voglia".