A lungo accostato all'Inter, Alfred Gudmundsson potrebbe presto cambiare squadra: l'attaccante islandese, secondo il Corriere dello Sport, sarebbe sempre più vicino alla Fiorentina. Questi i dettagli della proposta viola: "Domani di sicuro ci sarà il colloquio tra i dirigenti viola e Gonzalez, appena rientrato a Firenze dalle vacanze post Coppa America, passo essenziale per consentire poi alla Fiorentina di muoversi di conseguenza su Gudmundsson con l'offerta che ora è realtà e che si sapeva sarebbe stata composta così: cinque milioni subito per il prestito oneroso, venti milioni al riscatto obbligato ma a determinate condizioni di presenze, gol, eccetera.

Un tentativo serio, concreto, mirato, che ha già avuto il suo bell'effetto sul club rossoblù come viceversa non l'aveva avuto sette mesi fa, a gennaio, nel periodo in cui il club di Commisso aveva provato a portare l'islandese alla corte di Italiano (lui o Zaccagni). Allora il Genoa aveva chiesto trenta milioni e fin lassù la Fiorentina non si era arrampicata, stavolta il discorso è differente e anche il punto d'arrivo ha tutta l'aria di essere un altro.