Come vi abbiamo riportato nelle scorse ore, il nome nuovo per la difesa dell'Inter è Robert Renan, difensore mancino brasiliano

Come vi abbiamo riportato nelle scorse ore, il nome nuovo per la difesa dell'Inter è Robert Renan, difensore mancino brasiliano classe 2003 di proprietà dello Zenit San Pietroburgo e attualmente in prestito all'Internacional di Porto Alegre.