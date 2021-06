Hakimi, il Chelsea non ha fatto un’offerta ufficiale all’Inter. C’è un paletto

Il club nerazzurro ha messo sul mercato i suoi big ma ha bisogno soprattutto di contanti per risanare il bilancio. Per il marocchino momento di stallo

Le sirene spagnole sono tutte per Lautaro Martinez. Per questo a Camano, il quotidiano Sport che lo ha intervistato, ha chiesto soprattutto dell'argentino. Ma è lo stesso agente di Hakimi, altro giocatore finito nel mirino delle big. Si attende per capire quale sarà la proposta dei club interessati al marocchino: il PSG per il momento si è fermato a sessanta mln e non è arrivata l'offerta ufficiale del Chelsea.