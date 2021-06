EDICOLA / TS: Paredes per Hakimi. Il PSG offre all’Inter l’argentino più soldi 

In prima pagina il quotidiano sportivo torinese parla del marocchino e di una proposta arrivata dal club francese

"La Coppa è salva". TuttoSport in prima pagina titola sulla sospensione dei provvedimenti che l'UEFA aveva annunciato contro Juventus, Barcellona e Real Madrid che sono ancora rimaste nel progetto Superlega. Ma c'è anche il mercato dell'Inter in una finestra in prima pagina: "Paredes per Hakimi. Il PSG offre all'Inter l'argentino più soldi".