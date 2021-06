Futuro Lautaro, GdS: “Per l’Inter non è in vendita, ecco la proposta di rinnovo”

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l'Inter punta a vendere solo Hakimi: Lautaro, invece, è incedibile

L'Inter potrebbe dunque sacrificare Hakimi per evitare di fare altrettanto con Lautaro Martinez. "Nessuna richiesta è ancora arrivata per l’argentino e servirebbe comunque un maxi assegno da 90 milioni, eppure mai dare nulla per scontato: le manovre del neoprocuratore dell’argentino non aiutano il buonumore dei tifosi interisti", spiega La Gazzetta dello Sport che riporta le parole dell'agente, Alejandro Camano, che ammicca anche e ancora al Barcellona. "L’idea è di capire i piani del club in questa epoca complicata: tanto attendismo serve a scoprire come si muoverà il mercato delle big in attacco ed è un cambio di strategia rispetto al recente passato. Il tipo di adeguamento che l’Inter ha in mente per il Toro è un contratto da 4,5 milioni a salire, bonus esclusi: in fondo, la base d’accordo trovata dai dirigenti nerazzurri con i vecchi procuratori dell’argentino. In più, l’Inter è pure disposta a disinteressarsi della gestione dei diritti d’immagine, nodo intorno a cui ha fatto crac il rapporto tra Martinez e i precedenti rappresentanti", completa poi la Rosea. Sempre il quotidiano riporta un interesse, concreto, anche dell'Atletico Madrid.