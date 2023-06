Ag. Hakimi: “Al PSG situazione destabilizzante, ne parleremo col club. Il suo cuore…”

In Francia è stato pubblicato che Achraf vuole andarsene...

Achraf vuole essere felice in un progetto sportivo con un futuro, ha 24 anni ed è andato al PSG con grande entusiasmo, c'erano altre squadre dietro di lui e abbiamo scommesso sul PSG. Il progetto era quello di raggiungere traguardi importanti in Champions, non sono state raggiunte e il progetto è destabilizzante. Il direttore sportivo, Luis Campos, ha tutta la mia stima e tutta la mia fiducia per il prossimo progetto, crediamo che lo ricostruiranno e da lì vedremo quale sarà il futuro di Achraf. Ha un contratto di tre anni e vogliamo che sia sereno. Cosa può succedere? Non lo so, a un certo punto dovremo sederci con il PSG e riconsiderare la situazione, ma stiamo vedendo cosa fa la società... che al momento non ha un allenatore. Non è il clima per essere calmi. Quando il PSG avrà un allenatore e comunicherà qual è il progetto, vedremo. È uno dei migliori club del mondo. Aspettiamo che si stabilizzi e vediamo.