L'interesse del Manchester United per André Onana , le ultime su Marcelo Brozovic e non soltanto. A Sky Sport, dall'esterno della sede dell'Inter, il giornalista Matteo Barzaghi ha fatto così il punto sui temi caldi che riguardano i nerazzurri.

"L'Al-Nassr ci crede e prova ancora, Brozovic non ha aperto. Il Barcellona lavora sotto traccia, non ha ancora l’offerta giusta per l’Inter, deve prima cedere qualcuno. Non per i 23 milioni, ma per discuterne.