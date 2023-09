GdS – Svincolato per sostituire Arnautovic? Hazard tra i nomi, la posizione Inter

All’Inter dopo l’infortunio di Marko Arnautovic sono stati proposti diversi nomi di svincolati. Il principale è sicuramente quello del Papu Gomez, accostato anche al Monza nelle ultime settimane. Tra i giocatori senza squadra, c'è anche Eden Hazard . Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, "il belga è sempre più convinto a ritirarsi complici gli acciacchi". E l'Inter dal suo canto non è intenzionata a tornare sul mercato.

"Inzaghi e i dirigenti hanno assicurato che la squadra è a posto così, che in organico esistono soluzioni per non far sentire l'assenza dell'austriaco (numericamente verrà sostituito dal Primavera Amadou Sarr) e che non tessererà uno dei calciatori che ancora non hanno trovato una sistemazione", si legge.