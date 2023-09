FCIN1908 / Inter, decisione presa: Cuadrado out contro il Sassuolo

A Simone Inzaghi non mancano le alternative sulle due fasce, per questo si è deciso di non forzare il recupero dell'esterno. Cuadrado continuerà a lavorare per superare il problema e verrà poi rivalutato per la sfida successiva di campionato contro la Salernitana in programma nel weekend. Intanto, contro il Sassuolo non ci sarà.