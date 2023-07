Sky – Ex Inter, Icardi resta al Galatasaray: c’è l’accordo col PSG. Le cifre

Mauro Icardi resterà in Turchia. A Skysport hanno spiegato che l'ex nerazzurro giocherà ancora per il Galatasaray, il club nel quale ha giocato in prestito nell'ultima stagione e con il quale ha vinto il campionato e si è messo mostra segnando in 24 presenze collezionate 22 gol e fornendo ai compagni 7 assist.