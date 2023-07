Lukaku ancora in vacanza, tra figli, allenamento e svago

Aspetta l'Inter, aspetta che venga trovato con il Chelsea l'accordo che gli permetterebbe di esaudire il desiderio di restare a Milano. Romelu Lukaku è in vacanza e spera di poter tornare presto alla Pinetina. Intanto si sta riposando insieme alla sua famiglia, ai suoi due bimbi, che in questi giorni - per la prima volta - sta postando e mostrando ai suoi follower. E pensa anche al lavoro perché si sta allenando in solitaria per farsi trovare pronto in vista della nuova stagione. Si mostra rilassato e sorridente. Aspetta fiducioso che il suo destino incroci ancora i colori nerazzurri.