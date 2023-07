Di Marzio: “Ritorno Icardi in A? Difficile, questa la sua richiesta”

Il giocatore ha ancora un anno di contratto con il PSG ed era stato accostato ad un ritorno in Italia complicato secondo il giornalista di Sky

A Skysport hanno chiesto a Di Marzio di un possibile ritorno di Mauro Icardi in Italia. "Tutto può succedere ma ha un ingaggio molto alto. Guadagna 8 mln più due di bonus, ha un altro anno di contratto con il PSG. Credo chieda un contratto di almeno 4 anni a 7 mln netti a stagione, una cifra importante. Magari può tornare se non va in altri campionati, magari l'Arabia".