SM – Icardi, la Juve offre all’Inter Cuadrado. Conte ha però un’idea davvero clamorosa: Bonucci

Resta ancora tutto da definire il futuro di Mauro Icardi. Il rebus legato all’attaccante argentino non è affatto stato risolto. Non è scontato che il Paris Saint-Germain lo riscatti dall’Inter per 70 milioni di euro, anche se nelle ultime ore dalla Francia sono arrivate notizie contrastanti in questo senso. E, sullo sfondo, c’è sempre la Juventus. Che a Maurito non ha mai smesso di pensare, e che sarebbe pronta a fare le sue mosse per imbastire una trattativa con i nerazzurri.

In particolare, secondo quanto riportato da Sport Mediaset, la Juventus potrebbe offrire il cartellino di Juan Cuadrado, eventualmente ottima pedina per il 3-5-2 di Conte, in qualità di contropartita tecnica, più ovvio conguaglio economico in favore dei nerazzurri. Ma, sempre secondo l’emittente, Antonio Conte avrebbe anche un’altra idea, che avrebbe davvero del clamoroso: (ri)portare a Milano Leonardo Bonucci, cresciuto nelle giovanili interiste e pilastro dei bianconeri ormai da anni. Con il centrale difensivo di Viterbo, Conte ha un ottimo rapporto, sia per i trascorsi a Torino, sia per quelli i Nazionale.

E’ stato proprio Conte, infatti, a ‘inventarlo’ centrale nella difesa a tre, playmaker aggiunto della Juventus che, sotto la guida dell’attuale tecnico nerazzurro, inaugurò il suo ciclo vincente. Bonucci andrebbe eventualmente a sostituire nella rosa dell’Inter Diego Godin, dato da molti per futuro partente. Icardi alla Juventus per Cuadrado e Bonucci. Un’idea clamorosa. Chissà se nei prossimi giorni si trasformerà in qualcosa in più.

(Fonte: Sport Mediaset)