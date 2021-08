Zapata+Correa? L’Inter ragiona anche su altri nomi: “C’è l’idea di un doppio colpo”

I tifosi dell'Inter vivono ore di assoluta apprensione per la possibile partenza di Romelu Lukaku: il club valuta un doppio colpo

I tifosi dell'Inter vivono ore di assoluta apprensione per la possibile partenza di Romelu Lukaku, il totem nerazzurro e fra i grandi artefici dello scudetto conquistato a maggio dalla squadra di Conte. Qualora dovesse concretizzarsi il passaggio del belga al Chelsea, però, la società non vuole farsi trovare impreparata. Bisognerà trovare, infatti, un degno sostituto (ammesso che ci sia davvero) e un giocatore in grado di non far rimpiangere troppo Big Rom. Secondo calciomercato.com, in casa interista starebbe maturato l'idea di un doppio colpo Vlahovic-Dzeko:

"Vlahovic più Dzeko, ma non alla Roma come i tifosi giallorossi sognavano un mese e mezzo fa. L’effetto domino che non t’aspetti potrebbe coinvolgere il bosniaco e il viola in ottica Inter. Nelle ultime ore, infatti, la trattativa choc tra Inter e Chelsea per Lukaku può riaprire scenari che sembravano tramontati. In caso di cessione del belga ai Blues per la cifra mastodontica di 130 milioni i nerazzurri sarebbero costretti a correre ai ripari. Sta maturando anche l’idea di un doppio colpo: un talento giovane e un veterano di peso. Due identikit che portano ai nomi di Dusan Vlahovic e Edin Dzeko".