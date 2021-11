Inter, Adeyemi molto apprezzato: “Corsa a tre, chi c’è in pole position”

C'è anche l'attaccante del Salisburgo tra gli osservati speciali della dirigenza nerazzurra in chiave mercato

L’Inter osserva da vicino il profilo di Karim Adeyemi per l’attacco. Il classe 2002 del Salisburgo è tra i giocatori apprezzati dalla dirigenza nerazzurra per presente e futuro. Non per gennaio, ma per l’estate. Come svelato da Fabrizio Romano, “Adeyemi all’Inter piace tantissimo. Il club nerazzurro tre settimane fa ha incontrato i suoi agenti a Milano, c'è anche il Barcellona che spinge. Il Dortmund resta avanti per il giocatore, ma l’Inter ha sondato la situazione”. Lo assicura l’esperto di mercato al podcast The Here We Go.