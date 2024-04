La prospettive per il mercato estivo, in casa Inter, sono più tranquille rispetto al passato. Il motivo lo spiega la Gazzetta dello Sport

La prospettive per il mercato estivo, in casa Inter, sono più tranquille rispetto al passato. Se la campagna, come nella scorsa stagione, dovrà chiudersi a costo zero, è ancora vero che, a differenza di quanto accaduto nelle ultime sessioni, i dirigenti nerazzurro non avranno più la necessità di abbassare il monte ingaggi.

"E ancora, più concretamente: i dirigenti nerazzurri sanno già come muoversi sul mercato la prossima estate. Le linee guida della proprietà sono state già dettate. Due i principi da rispettare: il sostanziale pareggio della sessione di mercato, un equilibrio tra entrare e uscite proprio come accaduto la scorsa estate. E altro passaggio importante, non ci sarà la necessità di abbassare il monte ingaggi, anche in virtù di molti parametri zero in rosa che hanno abbassato il costo degli ammortamenti".