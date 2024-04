CdS – Arnautovic, il futuro in 8 partite: cosa d’è dietro le riflessioni dell’Inter

I problemi — Quello da cui è appena guarito è il secondo guaio muscolare serio dell’annata. Prima delle 4 settimanale attuali, Arnatuovic era rimasto fuori un mese e mezzo tra fine settembre e inizio novembre per un infortunio simile, ma alla coscia sinistra. Il vero problema, però, al di là degli stop, finora è stato il rendimento: soltanto 4 gol (2 in campionato e 2 in Champions). Emblematica la gara con l’Atletico Madrid, decisa proprio da una prodezza dell’ex Bologna che però in precedenza aveva fallito due comode occasioni. Le avesse trasformate, magari, l’Inter ora farebbe altri conti.

Il futuro — La verità è che attorno ad Arnautovic si sono addensati una serie di dubbi. Il primo, e non potrebbe essere altrimenti, riguarda l’età, con i 35 anni da compiere il prossimo 19 aprile. Il secondo è appunto sul suo fisico: è diventato fragile? Ma anche: con la sua stazza, giocare poco gli crea difficoltà e aumenta i rischi? In viale Liberazione le valutazioni sono in corso. L’attaccante ha ancora un anno di contratto, ma la sua conferma non è scontata, anzi. Ecco perché mettersi in luce nelle ultime giornate del campionato potrebbe essergli utile. Ad ogni modo, la prospettiva è che, nella prossima stagione, parta in fondo alle gerarchie in attacco. Con Sanchez ai saluti, infatti, l’Inter ha già ingaggiato Taremi e ha messo nel mirino un altro attaccante, con Gudmundsson davanti a Raspadori nelle preferenze. Con una stagione che si annuncia estenuante, avere 5 attaccanti diventa obbligatorio. Ma che ruolo avrà effettivamente Arnautovic?”, si interroga il quotidiano.

