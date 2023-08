Marko Arnautovic è il nome attualmente più caldo per l'attacco dell'Inter. Come riportato da Sky Sport, per l’entourage del giocatore, il Bologna dovrebbe liberarlo per una cifra attorno ai 5 milioni di euro. Ma il club rossoblù è di tutt’altro avviso e chiede decisamente di più all’Inter. A Bologna si parla di almeno 7/10 milioni di euro per l’austriaco. I nerazzurri vorrebbero spendere meno per il 34enne.