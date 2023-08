FCIN1908 / Inter, resta viva la pista Carlos Augusto: spunta quest’ipotesi per Gosens

Resta viva la pista Carlos Augusto in casa Inter secondo FCIn1908: spunta infatti quest'ipotesi per Robin Gosens

Resta viva la pista Carlos Augusto in casa Inter. Secondo quanto appreso da FCIN1908.it, infatti, in caso di investimento ridotto per la punta - resta calda la pista Marko Arnautovic - non è escluso un nuovo assalto al giocatore del Monza. 7/10 milioni la richiesta del Bologna per la punta, l’Inter vorrebbe chiudere a cifre anche inferiori.