AS – L’Arsenal ha messo gli occhi su Hakimi. L’Inter fissa il prezzo. C’è l’inconveniente

Il giornale spagnolo parla dell'interesse del club inglese per il marocchino e sostiene che i nerazzurri avrebbero fissato il costo del cartellino

L'Arsenal sta per perdere Bellerin e per questo avrebbe messo gli occhi su Hakimi. Questo si legge in un articolo sul giornale sportivo spagnolo AS. Il club inglese penserebbe all'interista e il giornale spagnolo si riferisce a fonti italiane che parlano del prezzo fissato per il marocchino, cinquanta mln. "Diversi i club interessati al marocchino, il club italiano ha così di metterlo in vendita", si legge sul quotidiano spagnolo. E si torna a parlare della situazione economica della società interista.