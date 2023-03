CM – Inter-Bastoni, non è solo questione di milioni: “Distanza anche su…”

Non solo soldi, c'è un altro ostacolo tra l'Inter e Alessandro Bastoni dopo l'incontro andato in scena ieri in Viale della Liberazione

Non c'è distanza solo sulle cifre dell'eventuale rinnovo tra Alessandro Bastoni e l'Inter. Come svelato oggi da calciomercato.com, infatti, c'è un altro ostacolo tra le parti dopo l'incontro andato in scena ieri in Viale della Liberazione.

Inter-Bastoni, distanza anche filosofica

"L'Inter mette sul piatto un nuovo ingaggio da 4,5 milioni di euro più bonus rispetto agli attuali 2,8. Bastoni e il suo entourage chiedono di più, dall’alto dell’importanza assunta dal calciatore classe ‘99 nelle dinamiche di squadra e di spogliatoio e utilizzando come sponda proprio la vicenda Skriniar. La partenza del centrale slovacco in direzione Paris Saint-Germain lascia un vuoto non indifferente e la convinzione da parte del calciatore italiano (e di chi lo assiste) è che oggi non abbia nulla da invidiare al suo compagno di squadra. Per queste ragioni, al di là della sua fede nerazzurra ribadita a più riprese con le parole e coi fatti (come quando rifiutò il Manchester City), reclama quei 6 milioni di euro netti che non sono risultati sufficienti per convincere Skriniar a restare.