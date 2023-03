SM – Bastoni, grande ottimismo: accetterà la proposta Inter a queste cifre

Giornata importante, ieri, per quanto riguarda il rinnovo del contratto di Alessandro Bastoni, attualmente in scadenza il 30 giugno 2024. Tullio Tinti, agente del difensore, si è recato nella sede dell'Inter per un primo colloquio esplorativo, in attesa di entrare nel vivo della trattativa. La sensazione, ribadita dallo stesso procuratore al termine dell'incontro, è che si possa arrivare a una fumata bianca.