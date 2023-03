Sky – Calhanoglu, 15-20 giorni di stop. Serve miracolo per Benfica-Inter. L’obiettivo…

È arrivato il verdetto post esami strumentali per Hakan Calhanoglu . Il comunicato dell'Inter parla di "distrazione muscolare all'adduttore della coscia destra" per il turco. Quali sono i tempi di recupero per il regista nerazzurro? Ecco quanto evidenziato da Sky Sport.

"Starà fermo 15/20 giorni, salta sicuramente le prossime tre gare. Piccola speranza per l'andata di Champions col Benfica, molto più concreta che quella settimana serva per recuperare a pieno per il ritorno. La speranza comunque un po' c'è, si vedrà a ridosso della partita d'andata. Poteva andare anche peggio, la certezza è che salterà le prossime tre", le parole di Andrea Paventi in onda a Sky. Dunque niente Fiorentina, Juventus (Coppa Italia) e Salernitana.