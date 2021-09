Inter, Belotti resta nel mirino: nuovo assalto a questa condizione

Il Gallo è tra gli osservati speciali dei nerazzurri in vista della prossima stagione: ecco la verità sulla situazione

Il GalloBelotti resta nel mirino dell’Inter. Era l’alternativa al Tucu Correa nelle ultime settimane di agosto ed è una pista che può tornare d’attualità per il futuro, a una condizione: se non rinnoverà il contratto coi granata. Oggi Belotti è lontano dall’Inter, ma occhio in vista della prossima stagione: i dialoghi tra il giocatore e il club torinese proseguono, ma per ora l’accordo non c’è. E l’Inter è alla finestra.