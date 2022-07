CorSera – Inter-Bremer, visite già settimana prossima? Si può chiudere a questa cifra

C’è ottimismo in casa Inter per il colpo Gleison Bremer. Sensazioni positive, il Corriere della Sera aggiorna sulla situazione

C’è ottimismo in casa Inter per il colpo Gleison Bremer. Sensazioni positive nelle ultime ore, il club nerazzurro vuole chiudere nel minor tempo possibile, magari già entro questa settimana. Ecco le novità in arrivo dal Corriere della Sera.