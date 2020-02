Inter, questa ad oggi la scelta su Sanchez. E la bugia più grande è quella di Solskjaer

Non una stagione facile per Alexis Sanchez. L’Inter ci ha puntato forte in estate, prendendolo dal Manchester United per riportarlo ai livelli di qualche anno fa. Ma qualche infortunio di troppo e le prestazioni al di sotto dei suoi standard stanno mettendo a serio rischio il suo futuro in nerazzurro. Lo spiega Calciomercato.com, che poi aggiunge: ““Sanchez tornerà al Manchester e sarà importantissimo per noi, rimarrà qui”, ha detto solo poche settimane fa Ole Gunnar Solskjaer, manager dei Red Devils.

In realtà se il rientro in UK è probabile, la bugia dell’allenatore norvegese è sulle prospettive future. Quelle parole nascono dalla volontà di tenere alto il prezzo perché lo United sa che l’Inter non si è mossa fin qui per Alexis, dunque le dichiarazioni servono per tenere vivo l’interesse sul cileno anche in vista dell’estate. Soltanto una scossa nel rendimento di Sanchez o un forte sconto potrebbero cambiare lo scenario per l’anno che verrà. Alexis aspetta, l’Inter deciderà definitivamente a fine aprile ma è orientata sul no“.