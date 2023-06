Lukaku, idee chiarissime. “Triplo no di Romelu è un assist per l’Inter ma…”

Lukaku, dopo aver rifiutato la proposta dall'Arabia Saudita, ha detto no anche a Pochettino che lo rivoleva al Chelsea e pure a Roc Nations, sua agenzia che puntava ad un suo trasferimento ad una big europea, perché vuole rimanere all'Inter. "Il belga ha ancora un lauto contratto con i Blues, che si concluderà nel 2026. Provare a monetizzare la cessione del giocatore è chiaramente la miglior soluzione per la società londinese. Il problema però è che l’Inter di sicuro non può permettersi (né vuole) un acquisto a titolo definitivo del giocatore per 50-60 milioni di euro. E punta quindi al prestito, nemmeno così oneroso, di Big Rom. Dicesi volontà di ferro, anzi di platino", chiosa Tuttosport.