Inter, pressing OM per Carboni: fissate le condizioni. Per la difesa piace molto un nome

Libero fa il punto sul mercato dell’Inter, tra operazioni in uscita e in entrata. “I nerazzurri sperano di monetizzare dalla cessione di Valentin Carboni. Il Marsiglia insiste, l’Inter può accettare 35 milioni, ma solo mantenendo il controllo sul giocatore.

Per il quanto riguarda il mercato in entrata, il club nerazzurro è alla ricerca di un’occasione in prestito per la difesa: piace molto Jakub Kiwior, ma l’Arsenal non apre al prestito”, si legge sul quotidiano.