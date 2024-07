"La verità è che nella testa dell’Inter c’è sempre un solo nome per l’attacco: Gudmundsson. L’islandese è stato sondato in Premier League (Bournemouth) e in Bundesliga (Stoccarda), ma vorrebbe restare in Italia e l’ha fatto sapere anche al Genoa. Il punto è che sul suo capo pende il processo per molestie che dovrà affrontare in autunno. È anche per questo che l’Inter non ha alcuna voglia di impegnarsi in un acquisto a titolo definitivo. Gudmundsson in prestito si può fare, altrimenti nulla. Certo che l’islandese per caratteristiche sarebbe perfetto, perché ritenuto adatto al 3-5-2 di Inzaghi", aggiunge il quotidiano.