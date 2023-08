Centrocampo, c’è Sensi ma l’Inter pensa al colpo ‘alla Samardzic’: “Piace un nome all’estero”

"A questo punto, quindi, si tratta di capire se l’Inter lavorerà per un’alternativa - piace Khephren Thuram, fratello di Marcus, ma il Nizza spara molto alto -, oppure se si fermerà alla conferma di Sensi. Vero è che si è messo in vetrina in questo precampionato, ma la nuova Inter ha già perso fisicità rispetto all’ultima e Sensi non è certo un colosso… Ad ogni modo, la sensazione è che per il sesto centrocampista si deciderà all’ultimo".