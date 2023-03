TS – Inter, contatto con intermediari Buchanan: Ausilio lavora per l’obiettivo

L'aggiornamento su uno dei nomi accostati all'Inter nell'ultimo periodo

Daniele Vitiello

"Tajon Buchanan è a tutti gli effetti un possibile obiettivo dell’Inter che sarà", si legge su TuttoSport in edicola questa mattina. Sulla pista ci sarebbe stato, secondo il quotidiano torinese, un ulteriore passo avanti di recente:" Pochi giorni fa, in un noto albergo milanese, Ausilio ha incontrato la GG11, l’agenzia che fungerebbe da intermediario per l’eventuale trattativa".

Inter, le caratteristiche di Buchanan — Le caratteristiche del calciatore del Bruges potrebbero fare proprio al caso dei nerazzurri. Le sottolinea TuttoSport: "Motorino sulla fascia destra. Capace all’occorrenza di arare la corsia mancina. Giovane con fame di arrivare, il cui cartellino non costa ancora uno sproposito. Esattamente un mese fa, lo scorso 15 febbraio, gli osservatori nerazzurri, dopo essere sbarcati in Belgio per valutare Buchanan durante la gara di Champions tra i padroni di casa e il Benfica, avevano stilato l’ennesima relazione positiva sul canadese".

Le condizioni economiche potrebbero spingere i nerazzurri verso l'affondo definitivo. Spiega infatti il quotidiano: "Buchanan potrebbe arrivare sia come eventuale sostituto di Dumfries (il candidato principale a lasciare l’Inter d’estate in caso di un’offerta ritenuta congrua), ma anche come possibile carta offensiva low cost, vista la valutazione da 10-12 milioni di euro".