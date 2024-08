Nuovo rinforzo di prospettiva per i nerazzurri, che hanno ingaggiato il talentuoso mancino argentino classe 2006

Talentuoso mancino in grado di ricoprire più ruoli dalla metà campo in su, Thiago Romano fa già parte del giro delle Nazionali giovanili dell'Argentina, e nei prossimi giorni arriverà a Milano per iniziare la sua nuova avventura con la maglia nerazzurra.