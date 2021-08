Inter, rilancio ma con ultimatum alla Lazio per Correa. “In caso di no di Lotito…”

Secondo quanto riportato da Tuttosport, l'Inter ha rilanciato per Joaquin Correa e vuole chiudere in 48 ore

"Meno di 48 ore per chiudere Joaquin Correa. Altrimenti si virerà su Andrea Belotti e su Lorenzo Insigne. L’Inter lancia l’ultimatum alla Lazio". Apre così l'articolo di Tuttosport in merito alla proposta fatta dall'Inter alla Lazio per l'attaccante argentino: 29-30 mln di euro più 5 di bonus, cifra che si avvicina alla richiesta iniziale di Lotito, fissata a 37 mln totali. La volontà dei nerazzurri è di chiudere entro metà settimana per regalare ad Inzaghi il suo pupillo che, nel caso, sarebbe anche convocato per Verona-Inter di venerdì. Correa ha voglia di Inter e ha rifiutato la destinazione Everton ma non è detto che l'affare con i nerazzurri si possa chiudere. "Beppe Marotta ha già fatto capire che abbandonerebbe totalmente la pista che porta al “Tucu”, provando così l’assalto ai capitani di Torino e Napoli", spiega Tuttosport evidenziando la posizione dell'Inter nel caso in cui la Lazio non accettasse il rilancio nerazzurro.