Mourinho, Fenerbahce eliminato ai turni preliminari della CL dal Lille

Dopo venti minuti ha protestato clamorosamente ed è stato ammonito. Ma la sua grinta non è bastata. Mourinhoe il suo Fenerbahce sono stati eliminati dalla Champions League nel turno preliminare. Dopo la sconfitta in Francia per uno a zero contro i Lille, la squadra turca era passata in vantaggio solo al 91esimo per un autogol di Diakite.