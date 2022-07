Romano: “Inter, non solo Milenkovic: c’è un altro nome molto gradito da tempo”

Il nome di Nikola Milenkovic, ma non solo. C’è un’altra ipotesi per la difesa dell’Inter, lo svela Fabrizio Romano in diretta su Twitch: “Un nome molto gradito in casa Inter è Demiral, da tempo. Milenkovic l’Inter lo ha più nel mirino in caso di cessione di Skriniar, per il centro-destra della difesa”, le sue parole al canale di SOS Fanta. Sfumato ormai Bremer, l'Inter si guarda attorno per rinforzare il reparto arretrato di Simone Inzaghi.