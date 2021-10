Mercato Inter: la ‘dolce ossessione’ di Marotta ha un nome e un cognome

Il dirigente dell'Inter segue e sogna il giocatore sin dai tempi della Juventus: ecco il prezzo del cartellino

Beppe Marotta sin dai tempi della Juventus ha un pallino per il centrocampo: Sergej Milinkovic-Savic. Ha provato a portarlo in bianconero e lo sogna per l’Inter ora. Come svelato da Calciomercato.com, il Sergente “è una dolce ossessione per Marotta ma destinata a rimanere tale perché l’Inter non ha, in questo momento, la forza economica per andare a trattare con la Lazio. Che per il suo gioiello parte da una valutazione di 80 milioni di euro”, si legge.