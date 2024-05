E ancora insieme a Thuram e Lautaro giocheranno in avanti Arnautovic e Taremi. E con la partenza di Sanchez potrebbe arrivare un quinto uomo. Difficile resti Correa. I sogni restano Gudmundsson e Zirkzee ma se per il primo servono 40 mln, per il secondo ne servono 60. Trattative complicatissime anche perché 'per comprare in Italia, l'Inter salvo compensazione negativa in Lega dovrebbe garantire acquisti attraverso delle fidejussioni o l'alternativa sarebbe lavorare su prestiti con diritto di riscatto ma Genoa e Bologna non ci sentono'.