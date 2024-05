"In parallelo proseguirà la programmazione in vista della prossima stagione. La tournée in Cina dovrà essere sostituita da altre amichevoli. Varie ipotesi sono allo studio. Le linee del mercato sono abbastanza definite. Non serviranno particolari vertici tra la dirigenza e Inzaghi (che si rivedranno comunque settimana prossima). L’idea è quella di restare con quattro attaccanti: Lautaro, Thuram, Taremi e Arnautovic. Potrebbe esserci un movimento se l’austriaco sarà ceduto. In difesa serve un centrale in più".