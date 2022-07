GdS – Inter, niente rilancio del PSG per Skriniar? Questi due nomi in uscita

L’Inter è in attesa del rilancio del PSG per Milan Skriniar. E se non arrivasse? Ecco lo scenario per La Gazzetta dello Sport

L’Inter è in attesa del rilancio del PSG per Milan Skriniar. La dirigenza nerazzurra ha fretta di chiudere l’operazione in uscita e ha dato al club francese un ultimatum: entro una settimana aspetta la nuova offerta da 70 milioni per chiudere. E se non arrivasse? Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, “la stessa società nerazzurra si sentirà in dovere di cercare altre soluzioni in uscita, magari sempre all’interno del reparto difensivo o nel settore degli esterni, magari legate al nome di De Vrij o a quello di Dumfries”.