Inter, addio Dzeko per arrivare a Dybala? “C’è quest’obbligo in sede”

“Beppe Marotta, dirigente abituato a guardare al futuro, vorrebbe anticipare la cessione del bosniaco. Non sarà semplice, anche perché Inzaghi in questi giorni sta confermando al centravanti la propria fiducia, ma in viale della Liberazione c’è l’obbligo di lavorare più sul che sul presente. In questo momento non ci sono offerte concrete per Edin Dzeko, qualcosa si muove dall’estero, con squadre medie da Champions. Il primo che si è avvicinato a lui è stato Gattuso, ma per adesso il Valencia è molto freddo di fronte all’elevato ingaggio del calciatore. Ad ogni modo l’Inter non ha quella fretta che aveva invece per Lukaku, anche perché mettere alla porta Dzeko non rappresenta la strategia migliore e questo l’Inter lo sa”, si legge.