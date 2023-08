Inter, è Klaassen l’idea forte per il centrocampo: giocatore intrigato, i due scenari

"Di certo il club della famiglia Zhang non può permettersi di pagare soldi per acquistare il cartellino dell'eventuale nuovo innesto. L'aggiunta per la mediana dovrà essere un elemento che arriverà pagando solo l'ingaggio, dunque in prestito gratuito o in prestito con diritto di riscatto. Condizioni non facili da far accettare, a poche ore dalla fine delle contrattazioni, in tutta Europa, all'interlocutore di turno. La società di viale della Liberazione però ci proverà fino all'ultimo ovvero fino alle 20 di domani. Altrimenti, con ogni probabilità, tratterrà Agoume".