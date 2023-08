Romano: “Inter, stamattina contatti col Monaco per Fofana: i dettagli”

L'Inter ha contattato il Monaco stamattina per chiedere in prestito con diritto di riscatto il centrocampista francese Youssouf Fofana

Non è una novità che l'Inter stia cercando di rinforzare il reparto mediano con un ultimo colpo di mercato. Fabrizio Romano , esperto di mercato, riporta un contatto, avvenuto in mattinata, per Fofana del Monaco:

"L'Inter ha contattato il Monaco stamattina per chiedere in prestito con diritto di riscatto il centrocampista francese Youssouf Fofana. Anche il Manchester United ha chiesto le stesse condizioni. Il Monaco ha rifiutato entrambi gli approcci perché non vogliono cedere Fofana in prestito"