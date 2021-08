Inter, né Zapata né Vlahovic: “Ora un altro nome in pole per il dopo Lukaku”

I dirigenti nerazzurri si guardano attorno e hanno puntato il mirino su un altro attaccante per il post Big Rom

C’è un sorpasso in cima alla lista dei desideri di casa Inter per il post Lukaku. Oltre a Duvan Zapata e Dusan Vlahovic, c’è infatti un altro nome da tenere in grande considerazione secondo Sportmediaset. Si tratta di Edin Dzeko, ora in prima fila secondo i colleghi: “Edin Dzeko è balzato prepotentemente in pole position per l’Inter: la maglia numero 9 oggi ha ottime possibilità di passare dalle spalle larghe di Lukaku alle sue, altrettanto larghe”, si legge. I nerazzurri con il bosniaco risparmierebbero sicuramente sul cartellino, spendendo di più per l’ingaggio: un’operazione diversa da quelle per Zapata e Vlahovic. L’Inter riflette, in attesa del rilancio dei Blues per Big Rom. E torna di nuovo calda la pista Dzeko.