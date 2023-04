Inter, con la Champions c’è Frattesi: derby con la Juve anche per altri 2 azzurri

"Gagliardini non dovrebbe rinnovare il contratto e andrà sostituito, molto probabile anche l’addio di Brozovic che ha diverse pretendenti. I rapporti tra il club nerazzurro e l’agente di Frattesi sono ottimi, inoltre il gioiellino del Sassuolo piace perché versatile e in grado di ricoprire più ruoli in mediana, al di là di chi sarà l’allenatore interista nella prossima stagione. In caso di conquista di un posto in Champions League, l’Inter avrebbe le risorse per effettuare un investimento; al contrario, probabile invece che si punti su un parametro zero, con Pereyra dell’Udinese nome caldo".