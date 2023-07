Cds – Frattesi, arriva la settimana chiave: Inter e Roma le pretendenti. Il giocatore…

Definita la cessione di Marcelo Brozovic all'Al Nassr, la trattativa tra l'Inter e il Sassuolo per Davide Frattesi adesso può entrare nel vivo. Il club nerazzurro è pronto per l'affondo decisivo e portare a Milano il centrocampista, anche se c'è da battere la concorrenza di altri club, Roma in primis. "È molto probabile che inizi la settimana in cui si potrà entrare nel vivo della questione. La valutazione è 40 milioni: l’Inter pensava di chiudere con Mulattieri e 23 milioni, ma non basterà. La posizione della Roma è stata spiegata al Sassuolo senza veli, tra i due club il rapporto si è consolidato nel tempo con le numerose operazioni di mercato concluse", sottolinea il Corriere dello Sport.