Sky – Politano-Spinazzola, Giroud spiazzato ma aspetta l’Inter. Sms continui con Conte, ma…

Il mancato scambio Politano-Spinazzola con la Roma, per l’Inter, ha portato dei riflessi anche sulla strada che porta a Olivier Giroud. Come riportato da Sky Sport, infatti, il giocatore è rimasto spiazzato dal mancato addio dell’attaccante, condizione necessaria per il suo arrivo a Milano. L’Inter continua a far sapere che, prima di affondare il colpo, dovrà cedere lo stesso Politano, rientrato in Lombardia dopo il naufragio dell’operazione con i giallorossi.

Dal canto suo, Giroud continua a sentirsi e a scambiarsi messaggi con Antonio Conte. L’attaccante è ancora convinto di voler aspettare l’Inter. Ma si sa, nel calcio(mercato) non si sa mai e altre offerte sono sempre dietro l’angolo. Per quanto attenderà la punta del Chelsea?

(Fonte: Sky Sport)