Un 2003 come possibile contropartita per abbassare la richiesta cash del Genoa per Albert Gudmundsson . L'Inter sta pianificando l'offerta per provare a portare l'islandese a Milano in estate e sul tavolo c'è il nome di un baby nerazzurro, come svelato oggi dal Corriere dello Sport.

"L’attaccante del Genoa costa parecchio, anche più di 35 milioni. E il club rossoblù ha bisogno di vendere. L’Inter verso certe cifre non si può spingere, a meno di fare cassa con qualche cessione. Questa estate, però, l’obiettivo è di non sacrificare alcuna pedina pregiata. Così, per l’islandese, i dirigenti nerazzurri stanno progettando un’operazione in linea con quella messa in piedi la scorsa estate per Frattesi. Vale a dire un prestito con obbligo di riscatto. Già, ma come fu fatto con il Sassuolo, il club di viale Liberazione non vorrebbe tirare fuori soldi nemmeno per il prestito. Che, infatti, verrebbe pagato dalla cessione di un giovane, conservando, magari, il diritto per riprenderselo ad una cifra prefissata.