Il calciomercato scalpita, sarà guerra per un giocatore. Pistocchi: “Anche l’Inter lo vuole”

Non accennano a placarsi le voci di mercato relative a Lautaro Martinez, oggetto del desiderio del Barça. Ma l’Inter non ha nessuna intenzione di cederlo alle condizioni dettate da altri. Si era parlato in questi giorni di uno scambio di giocatori tra il club nerazzurro e quello blaugrana. Secondo l’esperto di mercato spagnolo Guillem Balague il Barcellona avrebbe una sorta di accordo con Lautaro Martinez. Il problema è che il club catalano non può permettersi di pagare la clausola dell’argentino. Quindi avrebbe provato ad offrire all’Inter alcuni giocatori come Todibo, Umtiti e Rakitic. Ma l’Inter avrebbe risposto così: “Che ne dite di Arthur?” Il Barça non lo vuole vendere ma sempre secondo Balague a Barcellona “tutti i giocatori sarebbero in vendita”.

A questo proposito si è espresso anche Maurizio Pistocchi, che più che sulle voci relative a Lautaro si è concentrato su quelle che riguardano Arthur. “La guerra per Arthur non è finita: anche l’Inter lo vuole a tutti i costi”. Pistocchi ha sottolineato la sua ammirazione per il giocatore che gioca semplice ma con grande qualità e vede lo spazio dove gli altri vedono l’avversario. Secondo il giornalista giocherebbe nel ruolo di mezzala sinistra o centrocampista centrale. E a chi polemizzava sul fatto che ogni obiettivo della Juventus diventasse regolarmente obiettivo dei nerazzurri ha risposto secco: “È esattamente il contrario”.